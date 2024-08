Teile Bruchsals müssen weiter auf Strom warten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil noch immer Wasser in Kellern in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) steht, sind Menschen in manchen Straßenzügen weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Für die Betroffenen hat die Stadt Notfall-Angebote eingerichtet.

Im Ortsteil Heidelsheim sollen im Laufe des Abends voraussichtlich bis zu 80 Prozent der Haushalte wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. In einem Notfalltreffpunkt in der Merianstraße 18 gebe es ein Stromaggregat, über das Betroffene die ganze Nacht über Handys laden könnten. Zudem sei das evangelische Gemeindehaus in der Hohenstauffenstraße geöffnet worden. »Hier können dringend benötigte Medikamente gekühlt und unverzichtbare Lebensmittel wie Babynahrung aufgewärmt werden«, hieß es.

Der Stadtteil Helmsheim sei weitgehend wieder an das Stromnetz angeschlossen. Nur wenige Straßen seien davon ausgenommen. Das Feuerwehrhaus in der Karl-Friedrich-Straße 23 werde die gesamte Nacht als Anlaufstelle für die dringlichsten Anliegen geöffnet sein.