Techniker Krankenkasse: Zu wenige nutzen Hautkrebsvorsorge

Zu wenige Frauen und Männer im Südwesten gehen zur Hautkrebsvorsorge. In den vergangenen rund 20 Jahren habe sich die Zahl der Krankenhausbehandlungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Hautkrebs fast verdoppelt, teilt die Techniker Krankenkasse (TK) in Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Dabei verwies sie auf Zahlen des Statistischen Landesamts. Hautkrebs sei mit 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung in Deutschland.