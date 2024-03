Aktuell Land

Taxifahrer stirbt nach Streit mit Fahrgast: Zeugensuche

Nach dem Tod eines Taxifahrers in Stuttgart soll die Leiche des Mannes voraussichtlich an diesem Mittwoch obduziert werden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 58-Jährige hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Fahrgast verfolgt, der ihn geschlagen hatte und dann ohne Bezahlung flüchten wollte. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses konnte der Taxifahrer den 31-Jährigen bei dem Vorfall vom vergangenen Freitag schließlich stellen, wie es weiter hieß. Danach sollen die beiden Männer wieder zum Taxi zurückgegangen sein. Als die alarmierte Polizei eintraf, wurde der 58-Jährige bewusstlos und starb später im Krankenhaus. »Es kann sein, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist«, sagte der Polizeisprecher. Die Umstände seien jedoch unklar; die Ermittlungen dazu liefen. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen.