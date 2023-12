Aktuell Land

Tauwetter und Regen lässt Hochwassergefahr steigen

Besonders im Süden von Baden-Württemberg können am Wochenende die Wasserstände deutlich steigen. Grund dafür sind ergiebige Regenfälle in Verbindung mit Tauwetter, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Freitag mitteilte. Vor allem der südliche und mittlere Schwarzwald sowie Oberschwaben seien betroffen.