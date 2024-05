Tausende zu »Blutritt« in Weingarten erwartet

Sogenannte Blutreiter reiten in einer Prozession an einem Feld vorbei. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi.

Er gilt als eine der größten Reiterprozessionen in Europa: der »Blutritt« in Weingarten (Landkreis Ravensburg). Tausende Besucher und Teilnehmerinnen werden am Freitag (7.00 Uhr) in Oberschwaben erwartet. Unter anderem Musiker und Reiter versammeln sich traditionell am Freitag nach Himmelfahrt zu Ehren der Heilig-Blut-Reliquie. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wird in diesem Jahr als Ehrengast erwartet.

Die katholische Prozession führt nach Angaben der Veranstalter Reiter mit Frack und Zylinder und die weiteren Teilnehmer jedes Jahr durch die geschmückte Stadt und die angrenzenden Felder. Gut drei Stunden ist der Zug demnach auf einer Strecke von etwa zehn Kilometern unterwegs. Der »Heilig-Blut-Reiter« mit der Reliquie befindet sich demnach traditionell in der Mitte des Zugs. Ein Sprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart erklärte, dass ähnlich wie in den Vorjahren mit etwa 1800 Reiterinnen und Reitern gerechnet werde.

Der Legende nach enthält die Reliquie einen Blutstropfen von Jesus Christus. Den Organisatoren zufolge reicht die Verehrung der Heilig-Blut-Reliquie mehr als 900 Jahre zurück. Ihren Höhepunkt habe die Veranstaltung im Jahr 1753 erreicht. Damals hätten mehr als 7000 »Blutreiter« teilgenommen. Erwachsene Frauen waren bei der jahrhundertealten Tradition nach Veranstalterangaben erstmals 2022 zugelassen. Zuvor hätten bereits Ministrantinnen mitreiten dürfen.

Pressemappe Stadt Weingarten