Aktuell Land

Tausende tote Fische in der Elz: Tatverdächtiger ermittelt

Nach dem Tod von Tausenden Fischen im Fluss Elz im Landkreis Emmendingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann soll Mitte September einen Plastiktank gereinigt haben, in dem sich nach ersten Erkenntnissen vorher ein fischtoxischer und ätzender Inhalt befand, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Das Abwasser der Reinigung sei durch einen Gully und weiter in den Brettenbach und die Elz abgeflossen.