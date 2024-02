Aktuell Land

Tausende Tonie-Figuren gestohlen? - 20-Jähriger verhaftet

Die Bundespolizei hat einen 20-Jährigen in Schwaben verhaftet, der mehr als 3000 Tonie-Figuren gestohlen haben soll. Der Bosnier, der europaweit wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls in 58 Fällen gesucht wurde, steht im Verdacht, zwischen November 2022 und Januar 2024 unter anderem 3.357 Tonie-Figuren im Wert von fast 71.000 Euro gestohlen zu haben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die bei Kleinkindern beliebten Figuren werden auf einer dazugehörigen sogenannten Toniebox platziert, die dann die entsprechenden Hörspiele abspielt.