Tausende bei Demo gegen Rechtsextremismus in Stuttgart

Rund 8000 Menschen haben in Stuttgart unter dem Motto »Rechte Welle brechen« demonstriert. Die Demonstration sei am Samstag zunächst ruhig verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe »keine besonderen Vorkommnisse« gegeben. Die Teilnehmenden würden noch in einem Demonstrationszug durch die Stadt laufen.