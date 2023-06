Aktuell Land

Tausende Bürger in Lahr zum Wassersparen aufgerufen

Tausende Menschen in zwei Ortsteilen des badischen Lahr sind aufgerufen, Wasser zu sparen. Wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen sprudele weniger Wasser aus Quellen an der Oberfläche, wie der Versorger Badenova am Donnerstag in Freiburg mitteilte.