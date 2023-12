Aktuell Land

Tausend Teilnehmer bei Demo zum Gaza-Krieg in Stuttgart

Etwa 1000 Menschen haben sich am Samstag im Rahmen einer Kundgebung zu der Lage im Gazastreifen in Stuttgart versammelt. Die Demonstration verlief völlig problemlos und endete um 20.00 Uhr, wie ein Polizeisprecher im Anschluss sagte. Die Menschen hatten sich am Schlossplatz getroffen, wo am Abend auch die Abschlusskundgebung stattfand. Angemeldet waren bis zu 5000 Menschen.