Taucher suchen wieder erfolgreich Schatz im Bodensee

Zahlreiche Taucher haben am Dreikönigstag wieder nach einem versteckten Schatz im Bodensee gesucht. Die traditionelle Veranstaltung begann bereits am frühen Morgen. Die mit einem Totenkopf bemalte Kiste sei in einer Tiefe von viereinhalb Metern bei Überlingen versteckt und bereits nach etwa 15 Minuten gefunden worden, teilte der Veranstalter am Vormittag mit.