Taucher bergen tote Frau aus dem Neckar

Taucher der Feuerwehr haben in Esslingen eine tote Frau aus dem Neckar geborgen. Nach Polizeiangaben hatte eine Zeugin den leblosen Körper am Montagvormittag in der Nähe des Landratsamts entdeckt und die Polizei gerufen. Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Kripo ermittle nun zur Identität der unbekannten Frau und zur Todesursache.