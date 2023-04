Aktuell Land

»Tauben im Gras« bleibt bis auf weiteres Abi-Stoff

Die umstrittene Pflichtlektüre »Tauben im Gras« von Wolfgang Koeppen wird vom kommenden Jahr an und bis auf weiteres Abi-Stoff in den beruflichen Gymnasien bleiben. Bücher und ihre Inhalte würden stets umfassend in Fortbildungen für Hunderte von Lehrkräften vorbereitet, sagte Kultusministerin Theresa Schopper am Dienstag in Stuttgart. Das wäre auch bei einer Alternative für das Koeppen-Buch aus dem Jahr 1951 der Fall. Das Werk wird wegen seines rassistischen Vokabulars scharf kritisiert.