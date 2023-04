Aktuell Land

Tatverdächtiger nach Schüssen in Stuttgart in U-Haft

Nach Schüssen auf einen 32-Jährigen im Stuttgarter Stadtbezirk Zuffenhausen ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Kräfte des mobilen Einsatzkommandos hätten den 20-Jährigen in Plochingen (Landkreis Esslingen) festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Mann habe bei dem Zugriff am Freitagnachmittag keinen Widerstand geleistet. Die Beamten hätten anschließend die Wohnung des Verdächtigen durchsucht.