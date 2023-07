Aktuell Land

Tatverdächtiger nach Brand in Wohngebäude in U-Haft

Nach einem Wohnungsbrand mit einem Leichtverletzten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ist ein tatverdächtiger Mann in Untersuchungshaft gekommen. Dem 36-Jährigen wird vorsätzliche schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. In dem Gebäude in Breisach waren nach Angaben der Stadt überwiegend Obdachlose untergekommen.