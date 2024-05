Aktuell Land

Tatverdächtiger nach Angriff auf 42-Jährigen in U-Haft

Nachdem ein 42-Jähriger in seiner Wohnung in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden worden war, ermittelt die Polizei gegen einen 37-Jährigen. Der geständige Angeklagte kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Das Opfer wurde am 4. Mai gefunden.