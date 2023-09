Aktuell Land

Taskforce-Bilanz: Arbeitgeber werben um Klingel-Beschäftigte

Nach dem angekündigten Aus für den Versandhändler Klingel bis Ende Januar 2024 meldet die sogenannte Taskforce der Stadt Pforzheim erste Ergebnisse. 96 Arbeitgeber hätten sich bereits über die extra eingerichtete Mailadresse mit insgesamt 167 offenen Stellen für die Klingel-Beschäftigten gemeldet, teilte die Stadt am Freitag mit. Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) verwies zudem auf die Vorbereitung einer großen Jobbörse am 21. Oktober und die insgesamt 2500 bei der örtlichen Agentur für Arbeit als offen gemeldeten Stellen in der Region.