Tarifabschluss für saarländische Stahlindustrie

Die IG Metall und der Stahl-Verband-Saar haben sich auf einen Tarifabschluss für die saarländische Stahlindustrie geeinigt. Das teilten die Verhandlungspartner am Montagabend mit. Der Abschluss soll auch für Mitarbeiter zweier Unternehmen in Hessen und Baden-Württemberg gelten. Vom Tarifergebnis profitieren den Angaben zufolge rund 14.000 Beschäftigte in der saarländischen Eisen- und Stahlindustrie und bei den Badischen Stahlwerken in Kehl und Buderus Edelstahl in Wetzlar.