Tankwagenfahrer nach tödlichem Unfall in Untersuchungshaft

Ein 29 Jahre alter Tankwagenfahrer ist nach einem tödlichen Unfall am 2. Mai bei Böblingen in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen habe Haftbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung mit fahrlässiger Tötung sowie mit fahrlässiger Körperverletzung erlassen, gaben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag bekannt.