Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen erhält Erich Fromm-Preis

Der Erich Fromm-Preis wird in diesem Jahr an den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen verliehen. In Pörksens Werk und öffentlichem Engagement zeige sich seine Nähe zur humanistischen Psychologie und zum Werk von Erich Fromm, teilte die Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft mit Sitz in Griesheim bei Darmstadt am Dienstag mit.