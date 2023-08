Aktuell Land

Tübingens Basketballer Šerić zieht sich Mittelhandbruch zu

Aufsteiger Tigers Tübingen muss in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison einen Rückschlag hinnehmen. Forward Mateo Šerić zog sich im Testspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim am vergangenen Samstag einen Mittelhandbruch zu und wurde bereits operiert, wie der Basketball-Erstligist am Mittwoch mitteilte. Dass der 24 Jahre alte Šerić noch in der Vorbereitung wieder fit werde, sei ausgeschlossen. Die Bundesliga-Saison beginnt Ende September.