Tübingen erhöht Bußgelder für achtlos weggeworfenen Müll

Wer in Tübingen achtlos sein Taschentuch oder die Zigarettenkippe wegwirft, muss künftig ein höheres Bußgeld zahlen. Lukas Haderlein, Leiter der Fachabteilung Ordnung und Gewerbe der Stadt Tübingen, sagte am Montag: »Es sollte wieder zur Selbstverständlichkeit werden, Müll nicht achtlos wegzuwerfen oder liegenzulassen, sondern ihn dorthin zu bringen, wo er hingehört: in den Mülleimer oder Papierkorb.« Wer Papier oder ein Papiertaschentuch fallenlasse, müsse mit einem Bußgeld in Höhe von 20 Euro rechnen. 40 Euro werden demnach bei Zigarettenkippen, Dosen und Flaschen fällig, bei Glasscherben sind es 80 Euro.