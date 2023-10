Aktuell Land

Tödlicher Unfall zwischen Lastwagen und Autos bei Hockenheim

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Autofahrer gestorben. Die Beifahrerin des 51-Jährigen wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten waren kurz nach dem Unfall am Freitagvormittag zunächst von zwei Verletzten ausgegangen. In den Unfall waren zwei Autos, ein Lastwagen und ein Wohnmobil verwickelt.