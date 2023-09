Aktuell Land

Tödlicher Unfall am Stauende: 42-Jähriger stirbt

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall an einem Stauende ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei wurden bei dem Unfall nahe Essingen (Ostalbkreis) außerdem zwei Menschen verletzt und kamen in ein Krankenhaus.