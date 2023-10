Aktuell Land

Tödlicher Streit: 13 Jahre Haft für 35-Jährigen

Nach einem folgenschweren Nachbarschaftsstreit ist ein 35-Jähriger wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen sah es als erwiesen an, dass der Mann seinen Nachbarn Mitte März in Heidenheim heimtückisch getötet hat, wie ein Gerichtssprecher nach der Urteilsverkündung am Mittwoch mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.