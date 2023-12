Tödlicher Polizeieinsatz: Obduktionsergebnis steht noch aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann hatte selbst per Notruf die Polizei alarmiert und angegeben, eine Straftat begangen zu haben. Was er damit meinte, ist unklar. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es wohl nicht. Warum er mit dem Messer auf die Beamten zuging, ist nicht bekannt. Die Beamten sollen vor den Schüssen versucht haben, auf den Mann deeskalierend einzuwirken und ihm zum Ablegen des Messers zu bewegen.

Gut 500 Menschen gedachten des Toten am Mittwochabend mit einer Mahnwache. Dazu und zu einer Kundgebung am kommenden Samstag hatte die »Initiative 2. Mai« aufgerufen. Die Aktionen stehen unter der Überschrift »Wie viele noch?«. Die Initiative ist nach einem Ereignis am 2. Mai 2022 benannt, bei dem ein psychisch kranker Mann infolge eines Polizeieinsatzes in der Mannheimer Innenstadt starb. Der Prozess gegen zwei beteiligte Beamte wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge beziehungsweise wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen soll am 12. Januar beginnen.

1. Mitteilung der Polizei