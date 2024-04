Tödlicher Polizeieinsatz in Mannheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann war am vergangenen Dienstag in dem Uni-Gebäude aufgefallen, weil er dort Aufkleber auf Einrichtungsgegenstände geklebt hatte und auch welche in einem Hörsaal verteilen wollte. Als ihn ein anderer Mann darauf ansprach, soll er diesem eine Ohrfeige verpasst haben. Als die Polizei eintraf, hielt der 31-Jährige eine rund 40 Zentimeter lange Machete in den Händen, so die bisherigen Erkenntnisse. Daraufhin schoss die Polizei und verletzte den Mann schwer. Er starb später im Krankenhaus.

Pressemitteilung Polizei