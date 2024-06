Aktuell Land

Tödlicher Badeunfall am Bodensee

Ein Senior ist in Allensbach (Kreis Konstanz) beim Baden im Bodensee gestorben. Der 88-Jährige war am Donnerstagnachmittag zum Schwimmen ins Wasser gegangen, wie die Polizei mitteilte. Später trieb er leblos auf der Wasseroberfläche. Ein Zeuge rief die Polizei, die den Mann schließlich an Land zog. Wiederbelebungsversuche blieben den Angaben zufolge erfolglos. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.