Tóibín erhält Würth-Preis für Europäische Literatur

Der irische Schriftsteller Colm Tóibín wird mit dem Würth-Preis für Europäische Literatur ausgezeichnet. Er erhält die mit 25.000 Euro dotierte Ehrung der gleichnamigen Stiftung »für seine Kunst der Menschendarstellung in Roman und Erzählung sowie für die luziden Literaturinterpretationen seiner Essays und Vorlesungen«, wie die Jury am Freitag in Künzelsau (Hohenlohekreis) mitteilte. Der Autor sei einer der großen europäischen Erzähler seiner Zeit. Tóibín gilt als einer der wichtigsten irischen Autoren der Gegenwart. Die Verleihung ist für Frühsommer 2024 geplant.