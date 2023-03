Täter nach tödlicher Messerattacke in Tübingen flüchtig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hatte am späten Donnerstagnachmittag einen 23-jährigen Mann im Alten Botanischen Garten in Tübingen bei einem Streit mit einem Messer attackiert. Das Opfer starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Die Hintergründe sind unklar. Ob die beiden Männer sich kannten, sei auch noch nicht bekannt, so die Sprecherin.

Nach dem Täter wird gefahndet. Den Angaben zufolge ist er etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Er trug demnach eine schwarze Jacke, einen Pullover mit schwarzer Kapuze, braune Turnschuhe und ein schwarzes Base-Cap. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen zu melden.