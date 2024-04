Aktuell Land

Täter nach Geldautomatensprengungen auf der Flucht

Unbekannte Täter haben zwei Geldautomaten in Altertheim (Landkreis Würzburg) und Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gesprengt. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, wurden bei der zweiten Sprengung am Dienstagmorgen drei Männer beobachtet, die erst zu Fuß wegliefen und dann mit einem Auto flüchteten.