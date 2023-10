Aktuell Land

Szenegebäck Zimtschnecke - Eine Teigrolle voll im Trend

Mit dem Siegeszug in den sozialen Medien ist aus der klassischen Zimtschnecke ein echtes Szenegebäck geworden. In den Fußgängerzonen der Großstädte zeigt sich der Trend an Warteschlangen vor In-Läden. Das Start-up Cinnamood hat sich komplett den Hefeteigrollen gewidmet und bietet sie in den unterschiedlichsten Variationen an. Eine Neueröffnung am Samstag sorgte für einen Ansturm.