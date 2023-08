Aktuell Land

Szenario Cyberangriff: Baden-Württemberg übt mit

Baden-Württemberg wird Ende September als eines von acht Bundesländern neben der Bundeswehr, der Bundespolizei und mehreren Bundesbehörden für den Fall eines großen Cyberangriffs auf Regierung und Verwaltung trainieren. Der Südwesten nehme als »intensiv übendes Land« und damit in der höchsten Beteiligungsstufe an der »LÜKEX 2023« teil. »Die beste Vorsorge im Katastrophenschutz ist üben, üben, üben«, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in Stuttgart. Und die LÜKEX sei zum Üben »goldrichtig«.