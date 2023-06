Aktuell Land

SWR verlängert Vorabendsendung »Landesschau«

Der Südwestrundfunk (SWR) lässt die Vorabendsendungen »Landesschau Rheinland-Pfalz« und »Landesschau Baden-Württemberg« jeweils eine halbe Stunde früher als bisher beginnen. Die Magazinsendungen werden von diesem Montag an im SWR Fernsehen von 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr zu sehen sein, wie der Sender am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.