SWR Big Band gewinnt Grammy in Los Angeles

Im Schatten der Superstars um US-Sängerin Beyoncé ist auch die SWR Big Band bei den Grammy-Awards ausgezeichnet worden. In der Kategorie »Bestes Arrangement (Instrumental oder A Cappella)« gewannen die Musiker aus Baden-Württemberg am Sonntagabend den begehrten Titel in Los Angeles für einen Titel aus ihrem Album »Bird Lives«.