SWEG und Lokführergewerkschaft GDL starten Schlichtung

Das Bahnunternehmen SWEG und die Lokführergewerkschaft GDL haben am Freitag in Berlin ihre Schlichtung gestartet. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte dazu in Stuttgart, er hoffe im Interesse der Fahrgäste auf eine schnelle Einigung. Für die Arbeitgeberseiter sitzen Rezzo Schlauch (Grüne) und für die Gewerkschaft Matthias Platzeck (SPD) als Vermittler am Tisch. Ihre Tätigkeit ende spätestens am 10. März.