SWEG und Lokführergewerkschaft GDL sprechen miteinander

Im Tarifstreit zwischen dem Bahnunternehmen SWEG und der Lokführergewerkschaft GDL kommt Bewegung. Das Unternehmen will sich mit der GDL an einen Tisch setzen, um eine Regelung für die anstehende Schlichtung auszuhandeln, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Man wolle mit einer größtmöglichen Offenheit in die Gespräche gehen. Während dieser habe die Gewerkschaft zugesagt, von weiteren Arbeitskampfmaßnahmen abzusehen.