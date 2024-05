Swaczyna wird Trainer der Friedrichshafener Volleyballer

Friedrichshafens Severi Savonsalmi (l) und Friedrichshafens Tim Peter (r) klatschen sich ab. Am Montag verkündete der VfB die Verpflichtung des Polen Adam Swaczyna als neuem Cheftrainer.

Adam Swaczyna kehrt an den Bodensee zurück und wird neuer Trainer des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen. Das gab der Club am Montag bekannt. Der 35-Jährige kommt vom polnischen Erstligisten Zaksa Kedzierzyn Kozle und folgt auf Mark Lebedew, dessen Abschied bereits längere Zeit festgestanden hatte. Swaczyna, der in Friedrichshafen von 2017 bis 2019 schon als Assistent des damaligen Cheftrainers Vital Heynen gearbeitet hat, erhält einen Vertrag über drei Jahre.

»Manchmal weiß man, wenn man einen Ort verlässt, dass man irgendwann wieder zurückkehrt«, sagte der Pole. »Wir waren immer in Kontakt. Ich kenne die Stadt und den Club, auch wenn heute ein paar Dinge anders sind als damals.« Der künftige Job beim VfB sei eine »große Ehre« und zugleich eine »große Verantwortung.«

Die Friedrichshafener hatten in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft zuletzt eine 2:0-Führung gegen die Berlin Volleys verspielt und noch mit 2:3 verloren. Seit 2015 jagen sie dem Titel, den sie insgesamt schon 13-mal gewonnen haben, nun vergeblich hinterher.

Swaczyna ist auch Assistenztrainer der polnischen Nationalmannschaft und wird diese zu den Olympischen Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) begleiten. Anschließend wird er seine Arbeit beim VfB aufnehmen, wie der Club weiter mitteilte.

Mitteilung VfB Friedrichshafen