SVS verliert durch späte Treffer in Düsseldorf

Der SV Sandhausen ist einer der großen Verlierer an diesem Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Lange Zeit ging der Plan von Trainer Alois Schwartz auf, doch am Ende unterlag der SVS am Sonntag mit 0:2 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf. Nach drückender Überlegenheit gelang Tim Oberdorf in der 85. Minute die späte Führung für die Düsseldorfer. Sandhausens Kerim Calhanoglu fälschte den Ball unglücklich ab. Drei Minuten später sorgte Rouwen Hennings für die Entscheidung.