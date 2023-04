Aktuell Land

SV Waldhof wahrt kleine Aufstiegschance: 4:1 gegen Halle

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga seine Außenseiterchance auf den Zweitliga-Aufstieg gewahrt. Mit einem 4:1 (2:1)-Sieg gegen den Halleschen FC verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am Freitag auf den sechsten Platz und hat vor den Spielen der Konkurrenz am Wochenende noch zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Vor 10 004 Zuschauern zeigten die Mannheimer in der Offensive den besten Heimauftritt in dieser Saison.