SV Waldhof holt Linksverteidiger Jonas Carls

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Jonas Carls vom Zweitliga-Club SC Paderborn verpflichtet. Der Linksverteidiger komme ablösefrei in die Kurpfalz, teilte der SVW am Freitag mit. Zur Laufzeit des Vertrags gab der Verein nichts bekannt. Der Kontrakt von Carls in Paderborn läuft zum 30. Juni aus. Der 26-Jährige ersetzt auf der linken Abwehrseite Alexander Rossipal, der zum Zweitligisten Hansa Rostock wechselte.