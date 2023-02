Aktuell Land

SV Waldhof gewinnt in Köln zum dritten Mal in Folge

Der SV Waldhof Mannheim setzt seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga fort. Durch einen klaren 4:1 (2:0)-Erfolg am Sonntag beim FC Viktoria Köln kletterten die Kurpfälzer in der Tabelle auf den fünften Platz und gewannen auch das dritte Pflichtspiel in diesem Jahr. Durch den zweiten Auswärtssieg innerhalb von sechs Tagen scheint die Schwäche in der Fremde überwunden. Vor der Winterpause hatte der SVW auswärts gar nicht gewonnen.