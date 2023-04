Aktuell Land

SV Waldhof bleibt mit spätem Sieg im Aufstiegsrennen

Mit einem Sieg in letzter Minute hat der SV Waldhof seine Außenseiterchance auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Der Drittligist gewann am Samstag dank eines Treffers von Bentley Baxter Bahn in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1) gegen den SC Freiburg II und bleibt Tabellensiebter. Nach der Gäste-Führung durch Julian Stark (27.) hatte Fridolin Wagner in der Schlussphase für die Gastgeber ausgeglichen (85.).