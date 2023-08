Aktuell Land

SV Sandhausen weist Rassismus-Vorwürfe zurück

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat Vorwürfe zurückgewiesen, es sei während des DFB-Pokalspiels am Freitag gegen den Zweitligisten Hannover 96 zu einer rassistischen Beleidigung gegen einen Spieler der Gäste gekommen. »Der SV Sandhausen nimmt die Vorwürfe hinsichtlich rassistischer Beleidigungen gegen Hannovers Brooklyn Ezeh während des DFB-Pokalspiels gegen Hannover 96 am Freitagabend (11. August) sehr ernst und weist die Anschuldigungen entschieden zurück«, teilte der Verein am Sonntag mit. »Der haltlose Vorwurf«, ein junger Zuschauer habe Ezeh beleidigt, entbehre jeglicher Grundlage.