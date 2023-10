SV Sandhausen trennt sich von Trainer Galm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Sandhausen hat Cheftrainer Danny Galm mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Entscheidung teilte der Fußball-Drittligist am Sonntag nach dem 2:2 gegen SC Verl mit. »Wir hatten bis zuletzt an ein erfolgreiches Abschneiden unter Danny geglaubt«, sagte Sportdirektor Matthias Imhof. »Aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolges ist die Erreichung unseres Ziels mittlerweile stark gefährdet.« Deshalb habe man sich zu diesem Schritt »gezwungen« gesehen.

Der 37-jährige Galm hatte die Mannschaft erst zum Saisonbeginn übernommen. Nach zwölf Pflichtspielen liegt Sandhausen mit 16 Punkten derzeit auf einem Mittelfeldplatz. Der Verein will in der kommenden Woche über nächste Schritte informieren, hieß es in der Mitteilung.

