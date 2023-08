Aktuell Land

Surfer fällt in Bodensee und harrt eine Stunde in Wasser aus

Ein Surfer ist auf dem Bodensee vor Altnau (Schweiz) in Seenot geraten und harrte etwa eine Stunde lang im Wasser aus. Der Mann habe wegen starken Winds die Kontrolle über sein Segelsurfbrett verloren und war in den See gefallen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.