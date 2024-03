Aktuell Land

Supermarkt wegen Gasgeruchs geräumt

Wegen Gasalarms ist ein Supermarkt in Reutlingen geräumt worden. Ein Mitarbeiter hatte Gasgeruch und eine zischende Leitung im Gebäude bemerkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Geschäft sei deshalb am Vorabend von den Mitarbeitern geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr habe dann eine beschädigte Leitung an der Klimaanlage gefunden. Aus dieser strömte demnach Propangas aus. Ein Betriebselektriker habe das Leck abgedichtet, das Gebäude wurde danach von der Feuerwehr belüftet. Rund zweieinhalb Stunden später konnte der Supermarkt wieder öffnen.