Suche nach Vermisstem auf der Donau in Ulm geht weiter

ULM. Die Suche nach dem vermissten Menschen in der Donau in Ulm geht weiter. Mit Booten sind die Einsatzkräfte am Nachmittag erneut ausgerückt. Weder Geschlecht noch Alter des Vermissten hat die Polizei bislang mitgeteilt. Laut einem Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) war die Person am Freitag mit einer kleineren Gruppe schwimmen und ist dabei untergegangen. Die Suchaktion wurde am Abend zunächst abgebrochen. Auf einem Sonargerät wurde der mutmaßliche Körper des Menschen bereits gesehen, hieß es. Die starke Strömung der Donau erschwere demnach die Suche. (dpa)