Suche nach Kreuzer-Nachfolger: KSC hat »keinen Zeitdruck«

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC verspürt nach der Trennung von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer keine Eile bei seiner Suche nach einem geeigneten Nachfolger. »Wir haben mit unserer 'Taskforce Sport' alle Prozesse intern so aufgestellt, dass sie keinen Zeitdruck haben«, sagte Präsident Holger Siegmund-Schultze der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er habe sich intern noch einmal versichert, dass alles erledigt werde. »Wir brauchen nicht in den nächsten zwei, drei Wochen jemanden da zu haben, weil bei uns etwas liegenbleibt. Das läuft«, versicherte Siegmund-Schultze.