Stuttgarts Volleyballerinnen verlieren Krimi gegen Schwerin

Die Volleyballerinnen vom MTV Stuttgart stehen in der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft nach einer dramatischen Auswärtsniederlage mit dem Rücken zur Wand. Im dritten Spiel der Serie im Modus Best-of-Five verloren die Stuttgarterinnen am Samstagabend 2:3 (25:20, 25:12, 21:25, 23:25, 8:15) beim SSC Palmberg Schwerin und liegen in der Finalrunde nun 1:2 zurück. Das Team um Star-Angreiferin Krystal Rivers braucht am Mittwochabend in eigener Halle einen Sieg, um ein entscheidendes fünftes Spiel zu erzwingen und die Chance auf die dritte Meisterschaft in Serie zu wahren.